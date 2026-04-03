Teška nesreća kod Dervente: Poginuli sveštenik i supruga, troje djece u bolnici

Na magistralnom putu M14.1, na relaciji Bosanski Brod – Derventa, u mjestu Novo Selo, u četvrtak, 2. aprila, oko 20 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su smrtno stradale dvije osobe.

Prema nezvaničnim informacijama, život su izgubili sveštenik Nenad Mitrić i njegova supruga Neda Mitrić, pišu Nezavisne novine.

U trenutku nesreće s njima u vozilu nalazilo se i troje maloljetne djece, uzrasta od dvije do pet godina, koja su preživjela i prevezena su u bolnicu.

Kako se saznaje s mjesta događaja, do nesreće je došlo kada je automobil kojim je upravljao Mitrić, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu traku, nakon čega je uslijedio direktan sudar s teretnim vozilom.

Zbog ove tragedije saobraćaj na ovoj dionici puta bio je potpuno obustavljen, a pripadnici policije obavili su uviđaj. Više informacija o uzrocima nesreće bit će poznato nakon završetka istrage.