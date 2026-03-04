Danas sunčano u BiH, tokom dana postepeno naoblačenje

Vjetar slab u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme, uz postepen porast naoblake poslije podne.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je moguća magla. Krajem dana i tokom noći se očekuje slaba kiša.

Na vrhovima planina slab snijeg. Vjetar slab u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 13 do 19 °C.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne. Kiša se očekuje tokom noći. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 15 °C.