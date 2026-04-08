Kraći zastoji saobraćaja na pojedinim putnim dionicama zbog sanacionih radova

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća uz dobre vremenske uslove, bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Zbog velikog oštećenja, za saobraćaj svih vozila zatvorena je magistralna cesta Tuzla-Bijeljina (na Banj Brdu).

Na regionalnoj cesti Zvornik-Priboj (u mjestu Goduš) saobraća se usporeno-jednom trakom.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25. Novembar i Grab na autocesti A-1, zatvorena je dionica Tarčin- Lepenica. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom uz postavljene semafore.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Nakon nekoliko dana izrazito pojačanog saobraćaja putničkih vozila na većini graničnih prelaza, jutros situacija daleko povoljnija, zadržavanja su od 10 do 30 minuta, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.