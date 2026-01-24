U BiH prošle godine uvezeno skoro 100 hiljada automobila

U 2025. godini u Bosnu i Hercegovinu je uvezeno 95.421 vozilo, što je za 6.214 više u odnosu na godinu ranije, potvrđeno je Feni iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ukupna vrijednost uvezenih vozila iznosila je 1.145.335.182,32 KM, na šta je plaćeno 262.720.176,34 KM dadžbina.

Od ukupnog broja, 9.292 su nova vozila, a 86.129 je polovnih.

U prošloj godini uvezena su 3.743 hibrida, od čega 2.043 nova i 1.700 polovnih.

To je značajno povećanje u odnosu na 2024. kada je uvezeno 2.408 vozila s hibridnim pogonom.

Kod električnih vozila situacija je obrnuta budući da ih je u 2025. uvezeno 207, što je manje nego godinu ranije kada je uvezeno 230 takvih vozila.

Po podacima BIHAMK-a u protekloj 2025. u Bosni i Hercegovini ukupno je registrovano 1.355.856 cestovnih vozila, što u odnosu na godinu ranije predstavlja povećanje od 60.632 vozila, odnosno od 4,68 posto.

Prosječna starost cestovnih motornih vozila u Bosni i Hercegovini iznosi 17 godina.



(Vijesti.ba / Fena)