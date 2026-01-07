Srijeda, 7 Januara, 2026
Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Srebreniku 13. januara

Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji s Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, organizuje prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u utorak, 13. januara u Domu kulture Srebrenik u terminu od 09:00 do 12:00 sati.
Ove akcije nisu samo prilika da pomognemo – one su šansa da doslovno spasimo živote. Zato se pozivaju svi oni koji su u prilici, svi kojima zdravstveno stanje dopušta, da se uključe u ovu akciju.
Jedna vaša doza krvi može spasiti čak tri života! Svaka kap krvi znači nadu za nekoga u hitnoj situaciji, nekoga ko se bori za život.
Utorak, 13. januar u Domu kulture u Srebreniku.
Budite među onima koji daruju život.

