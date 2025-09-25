U petak, 03. oktobra isplata penzija i jednokratne pomoći od po 100 KM, za penzionere s minimalnom penzijom u TK

Više od 38 hiljada penzionera sa najnižim primanjima dobiti će po 100 maraka jednokratne pomoći zajedno sa septembarskom penzijom u petak 3. oktobra. Sredstva u iznosu od 3,8 miliona KM osigurao je Tuzlanski kanton.

Ovo je četvrta godina uzastopne realizacije programa pomoći, a planirano je da se sredstva za ovu mjeru predvide i u budžetu za narednu, petu godinu.

„Kantonalni nivo vlasti nema i nije nadležan kada su u pitanju kategorije penzionera što će reći da je to naše opredeljenje da ovu kategoriju u kontinuitetu pomognemo. Nijedan drugi kanton ne realizuje ovakvu ili sličnu mjeru što nas na neki način svakako čini ponosnim, ali može biti i motiv drugim kantonima da je razmotre jer znamo ranjivost i osjetljivost kategorije penzionera, naročito posljednjih godina“, kaže Irfan Halilagić, premijer TK.

Iz Federalnog zavoda potvrdili su da će sredstva biti isplaćena zajedno sa septembarskim penzijama u oktobru. Pravo na jednokratnu pomoć imaju svi penzioneri s najnižom i srazmjernom penzijom koji su primili augustovsku penziju 2025. godine, osim onih kojima će pravo na penziju prestati do obrade septembarske isplate, u skladu sa zakonom. Ovu naknadu neće moći ostvariti penzioneri koji su trenutno u radnom odnosu.