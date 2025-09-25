Svjetski dan farmaceuta: Od terapije do prevencije, uvijek uz pacijenta

Iako ih građani najčešće vide kao osobe iza apotekarskog pulta, farmaceuti su mnogo više od toga – najdostupniji zdravstveni radnici i neizostavna karika u lancu zdravstvene zaštite. Svjetski dan farmaceuta širom svijeta obilježava se 25. septembra, a prilika je da se podsjeti da bez njih zdravstveni sistem ne može funkcionisati.

U Federaciji BiH djeluje oko 4.700 magistara farmacije, zaposlenih u apotekama, bolnicama i farmaceutskoj industriji. Njihova svakodnevna uloga nije samo izdavanje lijekova, nego i savjetovanje pacijenata, kontrola primjene terapije, prepoznavanje pacijenata s mogućim rizikom te pravovremeno upućivanje doktoru, uz istovremenu promociju zdravih navika.

Upravo zbog toga farmaceuti su često prvi stručnjaci kojima se građani obraćaju za pomoć, u kriznim situacijama njihova dostupnost postaje neprocjenjiva.

– Farmaceuti su jedini zdravstveni profesionalci koji prate put lijeka, od laboratorije do pacijenta. Naša profesija obuhvata dizajn i razvoj novih terapija, njihovu distribuciju i sigurnu primjenu – ističe prim. mr. ph. Marin Crnogorac, predsjednik Komore magistara farmacije FBiH.

Njihov rad zahtijeva mnogo širi spektar znanja, nego što se na prvi pogled čini. Farmaceuti saslušaju pacijenta, procijene simptome, savjetuju o pravilnoj primjeni terapije i upućuju doktoru, kad je to potrebno.

Njihova uloga u prevenciji bolesti i promociji zdravlja, naglašava Crnogorac, često je nedovoljno prepoznata, a ključna je za sigurnost pacijenata i održivost zdravstvenog sistema.

Osim što povezuju pacijente, s ostatkom zdravstvenog sistema, farmaceuti svakodnevno prate hronična stanja, educiraju o terapiji te kontrolišu moguće neželjene efekte ili interakcije lijekova. Njihova važnost posebno je došla do izražaja u vrijeme pandemije COVID-19, kad su građanima bili jedan od rijetkih stalno dostupnih izvora stručne pomoći i podrške.

Iz Komore magistara farmacije FBiH poručuju da jačanje uloge farmaceuta znači veću sigurnost pacijenata, efikasnije terapije i viši standard zdravstvene zaštite za sve građane. Iako njihova profesija ostaje u sjeni, činjenica je da su farmaceuti oni zdravstveni radnici koji su građanima najbliži kao savjetnici, edukatori i partneri u očuvanju zdravlja.

– Čestitam ovaj dan, izražavam zahvalnost kolegicama i kolegama koji nesebično rade za dobrobit zajednice. Bez farmaceuta nema sigurnog i kvalitetnog zdravstvenog sistema – naglasio je Crnogorac.