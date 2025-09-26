Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su 3 lica zadobila lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 64 pregleda, 1 terenska intervencija i 1 kućna posjeta, a 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći, prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno je 12 porođaja, a rođeno trinaest beba, tri djevojčice i deset dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas na području Grada Srebrenika u naseljima:

Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan dan s vedrim nebom tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od 10°C u ranim jutarnjim satima do ugodnih 22°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5.5 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da će dan biti suh. Preporučuje se lagana, proljetna odjeća, poput majice i duksa, uz jaknu za ranu jutarnju vožnju ili večernju šetnju. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

