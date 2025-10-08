Očekuje nas oblačno vrijeme u većem dijelu zemlje

U većem dijelu zemlje danas pretežno oblačno vrijeme. Prije podne ponegdje u Bosni može pasti i malo kiše. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti.

Pretežno sunčano na jugu zemlje. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačan bura. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna temperatura zraka oko 11 stepeni.