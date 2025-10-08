Srijeda, 8 Oktobra, 2025
NaslovnicaVRIJEME

Očekuje nas oblačno vrijeme u većem dijelu zemlje

By admin
0
14

U većem dijelu zemlje danas pretežno oblačno vrijeme. Prije podne ponegdje u Bosni može pasti i malo kiše. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. 

Pretežno sunčano na jugu zemlje. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačan bura. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna temperatura zraka oko 11 stepeni.

Prethodni članak
Stanje na putevima u našoj zemlji
Naredni članak
U Srebreniku održan koncert Fondacije Sevdah pod nazivom “sevdah za mlade”
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

VRIJEME

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a