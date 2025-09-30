U Srebreniku održana tradicionalni Sajam pčelarstva i pčelarske opreme

Pčelarsko društvo “Roj” Srebrenik organizovalo je danas 17. sajam pčelarstva i pčelarske opreme na Trgu Alije Izetbegovića, uz učešće preko 40 izlagača iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Sajam je ponovo bio odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost jer, bez pčelara nema ni pčela, a bez pčela nema ni oprašivanja koje je osnovni preduslov za uspjeh poljoprivredne proizvodnje i očuvanje ekosistema uopšte.

U okviru sajma održano je i stručno predavanje za pčelare na temu proizvodnje pčelinjeg otrova, a koje je održao srebrenički pčelar Muamer Kurtić, a posjetioci su imali priliku kupiti med i ostale pčelarske proizvode po sajamskim cijenama, a u ponudi su bili i drugi tradicionalni proizvodi.

Pokrovitelji sajma bili su Grad Srebrenik, Vlada i Skupština TK a svečano ga je proglasio otvorenim gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Prema riječima predsjednika udruženja “Roj” Junuza MUlahmetovića, ovo društvo postoji još od 1972. godine, trenutno broji oko 170 članova koji posjeduju oko 3 500 košnica. Iako je ova godina bila nepovoljna za pčelare, na sajmu su se ipak mogli naći kvalitetni proizvodi.

I ove godine sajam je imao svoj takmičarski karakter, s obzirom da je ocjenjivano oko 80 uzoraka meda i pobjednici u kategorijama osvojili su prigodne pehare i diplome. Upriličen je i zanimljiv zabavni program u izvedbi srebreničkih osnovaca i mališana iz gradskog vrtića.