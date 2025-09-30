Saradnja Gradske uprave i asocijacije Muslim Aid: 20 plastenika za korisnike iz Srebrenika

U prostorijama Gradske uprave u Srebreniku danas su potpisani ugovori o dodjeli 20 plastenika porodicama s ovog gradskog područja, a radi se o donaciji koja je rezultat saradnje i zajedničkog projekta Gradske uprave i asocijacije Muslim Aid.

Cilj ovog projekta je pronalaženje održivih rješenja proizvodnje hrane koja će ublažiti socio-ekonomske probleme. Pri odabiru krajnjih korisnika uzeto je u obzir nekoliko uslova, prednost su imale osobe mlađe od 35 godina te socijalno ili materijalno ugrožene osobe.

Za ove namjene Gradska uprava izdvojila je oko 37 000 KM, a Muslim Aid Association oko 27 000 KM, dok je učešće krajnjih korisnika 370 KM.

Osim plastenika površine 100 kvadratnih metara, za korisnike je obezbijeđen sadni materijal, sistem za navodnjavanje, đubriva i prateća oprema, kao i kraća edukacija.

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić istakao je kako je ovaj projekat dio nastojanja Gradske uprave za osnaživanjem domaće proizvodnje i popravljanja materijalnog stanja porodica koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom te da je cijela procedura odabira krajnjih korisnika protekla krajnje transparentno bez ijedne žalbe.

U proteklih desetak godina zahvaljujući ovom programu i saradnji Gradske uprave i Muslim Aida na ovaj način na području Srebrenika podijeljeno je oko 60 plastenika.