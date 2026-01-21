UKC Tuzla ulaže u obnovljive izvore energije: Ušteda novca i energetska neovisnost ugradnjom solarnih panela

Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisivanjem javnog poziva za nabavku i ugradnju solarnih panela službeno je započeo realizaciju jednog od najznačajnijih energetskih projekata u bosanskohercegovačkom zdravstvenom sektoru. Riječ je o solarnim elektranama, ukupne instalisane snage preko 530 kilovata-peak (kWp), koje će biti izgrađene na objektima Plava bolnica, Klinike za interne bolesti i objektu hiruških grana Gradina.

Solarna elektrana „Plava bolnica“ imat će instaliranu snagu od 148,005 kWp i bit će postavljena na krovu istoimenog objekta. Projektom je predviđena ugradnja 253 fotonaponska modula snage 585 Wp, montiranih putem balastne konstrukcije.

Na krovu Klinike za interne bolesti planirana je druga elektrana snage 101,79 kWp, sa 174 fotonaponska modula iste pojedinačne snage. Najveća solarna elektrana bit će izgrađena na krovovima Klinike za hirurgiju i Klinike za dječije bolesti. Njena ukupna snaga iznosit će 280,215 kWp, uz ugradnju 479 fotonaponskih modula.

Prema riječima direktora UKC Tuzla, prof. dr. med. sc. Šekiba Umihanića, cilj projekta je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe UKC Tuzla, uz smanjenje troškova električne energije i povećanje energetske nezavisnosti. „Ovo je strateški korak za budućnost UKC Tuzla. Ulaganjem u solarne elektrane direktno utičemo na smanjenje velikih operativnih troškova energije, što nam omogućava da oslobođena sredstva usmjerimo u ključne oblasti – modernizaciju medicinske opreme, unapređenje usluga i brigu o pacijentima. Istovremeno, aktivno doprinosimo borbi protiv klimatskih promjena kao i značajne ekološke benefite, uključujući smanjenje emisije CO₂ i gradimo zdraviju okolinu za sve naše građane“, istakao je direktor Umihanić.

Prema tenderskoj dokumentaciji, predmet javne nabavke je isporuka i instalacija fotonaponskih sistema u skladu s propisanim tehničkim karakteristikama i projektnim rješenjima. UKC Tuzla raspolaže povoljnim klimatskim uslovima, s visokim nivoom solarne iradijacije i minimalnim zasjenjenjem krovnih površina, što omogućava efikasnu eksploataciju sunčeve energije.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 512.820,51 KM bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 18. februar 2026. godine.

Projekat će, nakon puštanja u pogon, godišnje proizvesti značajnu količinu čiste, zelene električne energije, čime će UKC Tuzla postati jedan od najvećih proizvođača solarne energije u javnom sektoru u regiji. Ovo je u skladu sa svjetskim trendovima „zelenih bolnica“ i dugoročnom strategijom UKC Tuzla ka većoj energetskoj efikasnosti i ekološkoj odgovornosti, saopšteno je iz UKC-a Tuzla.