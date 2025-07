Umjereno oblačno u Bosni, sunčano u Hercegovini

U Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno razvedravanje tokom poslijepodneva. Nešto sunčanije vrijeme se očekuje u sjevernim područjima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Poslijepodne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab pljusak.

Puhat će slab do umjeren vjetar u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 stepena.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.