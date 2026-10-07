Upozorenje lovcima: Potvrđen virus miksome kod zečeva

Na području Bosne i Hercegovine potvrđeno je prisustvo virusa miksome kod evropskog zeca (Lepus europaeus). Kako je obavijestio Lovački savez Republike Srpske, virus je potvrđen nakon obdukcije šest uginulih zečeva, dostavljenih sa područja Orašja i općine Šamac.

Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se može širiti prvenstveno putem komaraca, buha, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude.

Preporuke korisnicima lovišta

Virus dugo preživljava u isušenim krastama, sekretima i leševima, naročito pri niskim temperaturama. Korisnicima lovišta su izdate preporuke da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkom udruženju te evidentiraju uginuća i promjene u brojnosti populacije ove divljači. Također, potrebno je da obrate pažnju na karakteristične znakove bolesti, poput otoka očnih kapaka i glave, gnojnog iscjetka iz očiju, čvorića na ušima i polnim organima, apatije i slabosti.

Lovci su pozvani da uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da njima rukuju isključivo uz upotrebu zaštitnih rukavica. Prije i poslije lova posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju i dezinfekciji obuće, opreme i vozila. Premještanje zečeva iz zahvaćenih područja ne treba vršiti, kao ni unos zečeva iz područja u kojima je bolest prisutna.

Privremeno obustaviti lov na zečeve

U lovištima u kojima je bolest potvrđena ili su zabilježena masovna uginuća preporučuje se razmotriti smanjenje ili privremenu obustavu lova na zeca do procjene stanja populacije.

Lovački savez Republike Srpske pozvao je korisnike lovišta, lovočuvare i lovce na pojačan oprez i blagovremeno prijavljivanje svih sumnjivih nalaza, kako bi se omogućilo praćenje stanja populacije i pravovremeno poduzimanje odgovarajućih mjera.

IZVOR:AGROKLUB.BA