Upozorenje malih privrednika: Ne uvodite neustavne takse!

Udruženje malih i srednjih privrednika upozorilo je jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH da ne pokušavaju ponovo uvoditi neustavne takse kroz različite nazive i izmjene lokalnih odluka. Povod za reakciju su, kako navode, sve češći pokušaji pojedinih općina i gradova da ponovo uvedu naplatu naknada koje je Ustavni sud Federacije BiH već ranije proglasio neustavnima.

U saopštenju UMSP-a ističe se da je Ustavni sud FBiH u više navrata, uključujući i nedavno objavljeno Mišljenje broj U-6/25, jasno zauzeo stav da je naplata komunalne takse odnosno naknade za isticanje naziva firme neustavna. Razlog je, kako se navodi u odlukama Suda, to što takva naplata privrednim subjektima ne nudi nikakvu konkretnu protuuslugu, već predstavlja parafiskalni namet koji neopravdano opterećuje poslovnu zajednicu.

Iz Udruženja podsjećaju da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće, te da su lokalne zajednice, kako kantonalne tako i općinske, dužne iz svojih propisa ukloniti sve odredbe koje propisuju ovakve vrste taksi. Također naglašavaju da ne postoji nikakav zakonski osnov da se ista ili slična naplata ponovo uvodi pod drugim nazivima ili kroz formalne izmjene odluka lokalnih vijeća.

UMSP poziva općinske vlasti da poštuju Ustav, pravni poredak i obavezujuće odluke Ustavnog suda Federacije BiH, te da ne pokušavaju zaobilaziti pravne standarde ili, kako navode, preimenovati parafiskalne namete u nove takse. Prema njihovom stavu, takva praksa ne samo da krši temeljna prava privrednika, već dodatno narušava već ionako osjetljivo poslovno okruženje.

U saopštenju se navodi i da je stabilno i predvidivo poslovno okruženje u interesu i privrednika i lokalnih zajednica koje teže ekonomskom rastu i razvoju. Svako dodatno i neopravdano fiskalno opterećenje, upozoravaju iz UMSP-a, ide direktno protiv tog cilja i šalje lošu poruku investitorima i postojećim poslovnim subjektima.

Udruženje malih i srednjih privrednika poručuje da ostaje dosljedan zaštitnik interesa domaće poslovne zajednice i najavljuje da će, u slučaju daljih pokušaja uvođenja neustavnih taksi, poduzeti sve raspoložive pravne i institucionalne korake kako bi se takva praksa zaustavila.