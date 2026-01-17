Održana promocije zbirke poezije pod nazivom „Suton ljudskosti“, mlade autorice Emanuele Softić

U Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku sinoć je upriličena promocija prve knjige mlade autorice Emanuele Softić, zbirke poezije pod nazivom „Suton ljudskosti“. Ovaj kulturni događaj okupio je veliki broj ljubitelja književnosti, profesora, učenika, kao i porodicu, prijatelje i sugrađane autorice.

Zbirka „Suton ljudskosti“ predstavlja snažno i introspektivno poetsko djelo koje kroz stihove progovara o gubitku, tišini, potrazi i unutrašnjim preispitivanjima savremenog čovjeka. Kako je istakla autorica, knjiga je „traganje – za onim što nestaje, za onim što se skriva u tišini i za onim što se, možda, još uvijek može pronaći“.

Emanuela Softić učenica je trećeg razreda Savremeno-umjetničke škole u Tuzli. Od najranijeg djetinjstva povezana je s riječima i pričama, a pisanjem bilježi misli i emocije koje često ostaju neizgovorene. U svojoj poeziji istražuje ljudskost, tišinu i izgubljene poglede, nastojeći kroz stihove zabilježiti suptilne, ali snažne trenutke koji snažno dotiču čitatelja.

„Suton ljudskosti“ donosi stihove ispunjene dubokim emocijama i univerzalnim pitanjima ljudske egzistencije, ostavljajući čitaocu prostor za lično prepoznavanje, zastajanje i promišljanje o svijetu koji nas okružuje. Ovo djelo istovremeno je intimna ispovijest autorice i ogledalo savremenog društva.

Promotorica večeri bila je Azra Muminović, moderator događaja Alma Bajraktarević, dok je akademska glumica Fatima Zahirović interpretirala poeziju autorice Emanuele Softić, dok je organizator ovog događaja JU Centar za kulturu i informisanje