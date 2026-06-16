Danas je uspješno je realizovana pokazno – terenska vježba pod nazivom “Požar 2025: Malim koracima do spasa”, a domaćin vježbe bila je JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik (obdanište u centru grada).
U ovoj složenoj i važnoj vježbi zaštite i spašavanja učestvovali su:
-Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) Srebrenik
-Policijska stanica Srebrenik
-Služba hitne medicinske pomoći Srebrenik
-Članovi Crvenog križa Srebrenik
Glavni koordinatori vježbe koji su rukovodili cijelom akcijom bili su komandiri Muhamed Ibrić i Mevludin Velić.
Primarni cilj vježbe bio je provjera spremnosti, koordinacije i brzine reakcije svih hitnih službi u slučaju požara u objektu od javnog značaja gdje borave najmlađi.
Tokom vježbe, izvršena je brza i sigurna evakuacija petero djece i jednog uposlenika ustanove.
Sve službe su na terenu pokazale visok nivo profesionalizma, uigranosti i spremnosti za djelovanje u kriznim situacijama.
Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik se iskreno zahvaljuje svim učesnicima na odličnoj saradnji, predanosti i uspješnoj realizaciji.
Uspješno realizovana pokazna vježba “Požar 2025” u Srebreniku
Danas je uspješno je realizovana pokazno – terenska vježba pod nazivom “Požar 2025: Malim koracima do spasa”, a domaćin vježbe bila je JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik (obdanište u centru grada).