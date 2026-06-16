Uspješno realizovana pokazna vježba “Požar 2025” u Srebreniku

​Danas je uspješno je realizovana pokazno – terenska vježba pod nazivom “Požar 2025: Malim koracima do spasa”, a domaćin vježbe bila je JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik (obdanište u centru grada).



​U ovoj složenoj i važnoj vježbi zaštite i spašavanja učestvovali su:

-​Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) Srebrenik

-​Policijska stanica Srebrenik

-​Služba hitne medicinske pomoći Srebrenik

-​Članovi Crvenog križa Srebrenik

​Glavni koordinatori vježbe koji su rukovodili cijelom akcijom bili su komandiri Muhamed Ibrić i Mevludin Velić.



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​Primarni cilj vježbe bio je provjera spremnosti, koordinacije i brzine reakcije svih hitnih službi u slučaju požara u objektu od javnog značaja gdje borave najmlađi.

​Tokom vježbe, izvršena je brza i sigurna evakuacija petero djece i jednog uposlenika ustanove.



​Sve službe su na terenu pokazale visok nivo profesionalizma, uigranosti i spremnosti za djelovanje u kriznim situacijama.





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Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik se iskreno zahvaljuje svim učesnicima na odličnoj saradnji, predanosti i uspješnoj realizaciji.