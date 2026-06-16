NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Uspješno realizovana pokazna vježba “Požar 2025” u Srebreniku

By admin
0
48

​Danas je uspješno je realizovana pokazno – terenska vježba pod nazivom “Požar 2025: Malim koracima do spasa”, a domaćin vježbe bila je JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik (obdanište u centru grada).

​U ovoj složenoj i važnoj vježbi zaštite i spašavanja učestvovali su:
-​Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) Srebrenik
-​Policijska stanica Srebrenik
-​Služba hitne medicinske pomoći Srebrenik
-​Članovi Crvenog križa Srebrenik
​Glavni koordinatori vježbe koji su rukovodili cijelom akcijom bili su komandiri Muhamed Ibrić i Mevludin Velić.


​Primarni cilj vježbe bio je provjera spremnosti, koordinacije i brzine reakcije svih hitnih službi u slučaju požara u objektu od javnog značaja gdje borave najmlađi.
​Tokom vježbe, izvršena je brza i sigurna evakuacija petero djece i jednog uposlenika ustanove.

​Sve službe su na terenu pokazale visok nivo profesionalizma, uigranosti i spremnosti za djelovanje u kriznim situacijama.



Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik se iskreno zahvaljuje svim učesnicima na odličnoj saradnji, predanosti i uspješnoj realizaciji.

Prethodni članak
U Srebreniku održan ljetni sajam “Zlatne ruke žena kraljevskog grada”
Naredni članak
U srijedu i četvrtak planska isključenja električne energije
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više