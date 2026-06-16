U Srebreniku održan ljetni sajam “Zlatne ruke žena kraljevskog grada”

U organizaciji Udruženja žena “Diva” Srebrenik, a povodom obilježavanja 21. juna, Dana grada Srebrenika, danas je održan tradicionalno ljetni sajam pod nazivom “Zlatne ruke žena kraljevskog grada”. Sajam je održan na Trgu Alije izetbegovića u Srebreniku uz učešće oko 60 izlagača iz naše zemlje i regiona.

Iz godine u godinu, ovaj sajam postaje sve popularniji i posjećeniji, privlačeći ne samo udruženja iz Bosne i Hercegovine, već i goste iz regiona, što mu daje međunarodni karakter. Posjetioci su i ove godine imali priliku razgledati i kupiti razne proizvode koje su izradile vrijedne ruke žena , uključujući rukotvorine, suvenire, ručne radove i tradicionalna jela.

Pokrovitelj ovog sajma je Gradska uprava, a svečano ga je otvorio u im gradonačelnika Adnana Bjelić njegov savjetnik Nusret Šerifović.

Posjetioci su mogli uživati i u muzičkom dijelu programa u izvedbi mladih članova KUD-a “Mehmed Ibrahimović” Srebrenik.



Inače, Udruženje žena “Diva” Srebrenik djeluje od 2018. godine i do sada je imalo zapažene rezultate na polju promovisanja aktivnosti žena Srebrenika kao i samog grada.