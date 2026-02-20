U Srebreniku obilježen Dan maternjeg jezika

Aktiv nastavnika i profesora b/h/s jezika i književnosti, u sklopu manifestacije “Dani Povelje 2026.”, danas je organizovao preljjep dogadjaj u prepunoj velikoj sali Doma kulture u Srebreniku, a u povoduMeđunarodnog dana maternjeg jezika (21. februar).

Prethodno je aktiv raspisao konkurs za likovne i literarne radove za učenike svih osnovnih i srednje škole u Srebreniku na temu „Stećak kameni ćuti govorom scena po boku…“

Najuspješniji radovi predstavljeni su danas na ovoj svečanosti.Autorima najboljih radova uručene su prigodne nagrade, u učenici su takodjer izveli i lijep kulturno-umjetnički program.