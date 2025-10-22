Srijeda, 22 Oktobra, 2025
Zapalilo se vozilo u Rapatnici: Vatrogasci brzom intervencijom spriječili širenje vatre

Kasno sinoć u mjestu Rapatnica – Bađžići kod Srebrenika izbio je požar na putničkom motornom vozilu marke VW Golf IV. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik dojavu o požaru primila je u 02:39 sati, nakon čega je na lice mjesta odmah upućeno jedno navalno vozilo sa tri vatrogasca.

Dolaskom ekipe na teren, svega pet minuta kasnije, u 02:44 sati, vozilo je već bilo potpuno zahvaćeno vatrom. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, požar je lokalizovan u 02:50, a u potpunosti ugašen do 03:10 sati.

 Na sreću, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih osoba, a uzrok požara bit će naknadno utvrđen.

