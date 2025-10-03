Petak, 3 Oktobra, 2025
ZBOG POGIBIJE TROJICE MLADIĆA: U Bugojnu i Donjem Vakufu proglašen Dan žalosti

Podsjećamo, u nesreći koja se dogodila u srijedu u Bugojnu smrtno su stradale tri osobe.

U Bugojnu i Donjem Vakufu petak, 3. oktobra, proglašen je Danom žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubile tri mlade osobe.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastava na pola koplja odnosno jarbola na zgradi Općine Donji Vakuf i Bugojno, javnih poduzeća i ustanova i drugih institucija.

Tokom trajanja Dana žalosti ne mogu se održavati javne kulturne, zabavne i sportske manifestacije: ugostiteljski objekti ne mogu puštati muziku, osim onih ugostiteljskih objekata u kojima su ranije zakazane proslave, pod uslovom da se proslave održavaju u zatvorenom prostoru ugostiteljskih objekata i ne mogu se upotrebljavati automobilske i druge sirene u kolonama povodom svadbi ili drugim povodom – saopćeno je.

Saučešće porodicama poginulih izrazili su i načelnik Općine Bugojno Edin Mašić i načelnik Općine Donji Vakuf Senad Selimović.

