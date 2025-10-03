Petak, 3 Oktobra, 2025
Uništeno 450 kilograma oduzete opojne droge

Povjerenstvo za uništavanje opojnih droga i psihotropnih supstanci Bosne i Hercegovine izvršilo je uništavanje oduzetih narkotika koji su bili uskladišteni u prostorijama Federalne uprave policije. Uništavanje je provedeno u postrojenjima kompanije „Aluminij Industries“ d.o.o. Mostar, u skladu s naredbama Suda Bosne i Hercegovine i Općinskog suda u Sarajevu, u saradnji s Federalnom upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, te uz podršku Ministarstva sigurnosti BiH.

Uništeno je približno 450 kilograma opojnih droga, pretežno marihuane, te manjih količina amfetamina, MDMA-a i kokaina, koje su oduzele Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA, Granična policija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Uništavanju su prisustvovali zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak i ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak. Zamjenik Bošnjak je naglasio važnost nastavka procesa uništavanja oduzetih narkotika, podsjetivši da je posljednje uništavanje provedeno u martu 2021. godine, te izrazio očekivanje da će se ovaj proces odvijati kontinuirano kako bi se što prije uništila droga koja se trenutno skladišti u prostorijama policijskih agencija u BiH.

Značajnu podršku ovom procesu pružili su uposlenici i rukovodstvo kompanije „Aluminij Industries“ d.o.o. Mostar, koji su omogućili spaljivanje droga u svojim postrojenjima bez naknade.

