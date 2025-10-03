“Presretači” na cestama TK i u oktobru

Uprava policije MUP TK-a, obavještava vozače, da će Jedinica za saobraćaj Uprave policije MUP TK-a i u toku mjeseca oktobra 2025. godine, (pored redovnih rasporeda radarske kontrole za područje Tuzlanskog kantona, koji se dostavljaju BIHAMK-u i koji su dostupni na web stranici www.bihamk.ba, sekcija Stanje na cesti – radarske kontrole), svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom tzv. „presretače“ za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Stoga, Uprava policije MUP TK-a apeluje na vozače učesnike u saobraćaju, da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja odnosno odredbama Zakona o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH.