Ženama u FBiH bi uskoro moglo biti zagarantovano pravo na pratnju tokom poroda

Predložena dopuna ima za cilj da svim ženama u FBiH osigura zakonsko pravo na prisustvo osobe, po vlastitom izboru, tokom cijelog porođajnog procesa. Nakon višemjesečnih konsultacija, analiza i rada, službeno je predan prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Federaciji BiH, kojim se otvara put da pravo na pratnju tokom cijelog trajanja poroda bude zakonski zagarantovano.

Predložena dopuna ima za cilj da se svim ženama u Federaciji BiH osigura zakonsko pravo na prisustvo osobe, po vlastitom izboru, tokom cijelog porođajnog procesa, uključujući i porode carskim rezom pod spinalnom anestezijom. To je u potpunosti usklađeno s preporukama međunarodnih stručnih udruženja (SZO, ACOG, RCOG, NICE), kao i s Vodičem za intrapartalnu njegu Federalnog ministarstva zdravstva. Pravo na pratnju ne može biti uskraćeno, osim kada postoje jasno dokumentirane i stručno obrazložene medicinske indikacije, u skladu s međunarodnim smjernicama i dobrom kliničkom praksom – navode iz Udruženja “Baby Steps”.

Taj prijedlog rezultat je široke političke podrške, i zastupnika vlasti i opozicije, što pokazuje da pitanje dostojanstvenog poroda nadilazi političke podjele i predstavlja prioritet od općeg društvenog interesa. Udruženje “Baby Steps” zahvalno je svim zastupnicima koji su prepoznali važnost ove teme i zajednički stali iza prijedloga, jer je dostojanstven porod pitanje ljudskih prava, a ne politike. Posebnu zahvalnost dugujemo i ženama koje su hrabro dijelile svoja iskustva i time dale snagu da istrajemo u zagovaranju tog prava.

Omogućavanje pratnje tokom poroda jedna je od ključnih mjera za unapređenje porođajnog iskustva, prevenciju akušerskog nasilja, smanjenje prostora za korupciju u porodilištima, ali i izuzetno važna pronatalitetna politika. Vjerujemo da će i svi ostali zastupnici, bez obzira na stranačku pripadnost, prepoznati značaj ove dopune i podržati je u raspravi i glasanju, jer je riječ o javnom interesu i zaštiti prava žena – ističe se.

Ova inicijativa dio je projekta PRAGG, koji finansira Vlada Švicarske, a provodi konzorcij koji čine HELVETAS i NIRAS u partnerstvu s lokalnim organizacijama, među kojima su Centri civilnih inicijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih “Kult”.