Zenički rudari počeli štrajk glađu, plate nisu primili 60 dana

Rudari rudnika mrkog uglja Zenica započeli su štrajk glađu. Razlog je neisplaćivanje plate već šezdeset dana.

Kako kažu, stanje u RMU Zenica je u potpunom haosu, ljudi su na ivici snage, a rad je obustavljen jer nemaju osnovne uslove za rad.

Rudari nisu dobili platu za jul i avgust, te poručuju da neće obustaviti štrajk i neće napustiti prostorije Doma rudara Zenica, dok im se ne isplati bar jedna plata, javlja BHRT.

Trenutno je njih oko 30 zatvoreno u prostorijama Doma rudara.

Podsjetimo, rudari RMU Zenica u julu su održali protest ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Na sastanku predstavnika Sindikata radnika rudnika Federacije BiH i Vlade FBiH tada je dogovoreno da se uposlenicima RMU Zenica isplate majska i junska plata. Međutim, rudari su izrazili negodovanje postignutim dogovorom jer, kako ističu, nije postignuto trajno rješenje.

