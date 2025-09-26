Petak, 26 Septembra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Zenički rudari počeli štrajk glađu, plate nisu primili 60 dana

By admin
0
9

Rudari rudnika mrkog uglja Zenica započeli su štrajk glađu. Razlog je neisplaćivanje plate već šezdeset dana.

Kako kažu, stanje u RMU Zenica je u potpunom haosu, ljudi su na ivici snage, a rad je obustavljen jer nemaju osnovne uslove za rad.

Rudari nisu dobili platu za jul i avgust, te poručuju da neće obustaviti štrajk i neće napustiti prostorije Doma rudara Zenica, dok im se ne isplati bar jedna plata, javlja BHRT.

Trenutno je njih oko 30 zatvoreno u prostorijama Doma rudara.

Podsjetimo, rudari RMU Zenica u julu su održali protest ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Na sastanku predstavnika Sindikata radnika rudnika Federacije BiH i Vlade FBiH tada je dogovoreno da se uposlenicima RMU Zenica isplate majska i junska plata. Međutim, rudari su izrazili negodovanje postignutim dogovorom jer, kako ističu, nije postignuto trajno rješenje.

IZVOR:BHRT

Prethodni članak
Drogirani Bosanac “divljao” na njemačkom putu: Maltretirao vozače, oštetio vozila…
Naredni članak
Isplata penzija za septembar kreće ranije, u Tuzlanskom kantonu biće uvećana za 100 KM za one koji imaju najnižu penziju
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a