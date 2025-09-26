Petak, 26 Septembra, 2025
Drogirani Bosanac “divljao” na njemačkom putu: Maltretirao vozače, oštetio vozila…

Policijska potjera je uspjela da ga zaustavi, 30-godišnji državljanin BiH putovao je sa 41-godišnjim saputnikom.

Državljanin Bosne i Hercegovine priveden je nakon što je pod uticajem narkotika ometao i maltretirao ostale vozače na putu u blizini mjesta Nojštat na Orli, alarmirajući policiju koja je krenula u potjeru za njim.

Naime, 30-godišnji vozač kombija izazvao je pravu uzbunu na putu B281 prekjučer popodne i ugrozio brojne učesnike u saobraćaju.

Između 14.10 i 14.30 sati, muškarac je maltretirao nekoliko vozača, opasno kočio i izvodio rizične manevre preticanja. Također je udario je u vrata vozila koje nije bilo uključeno u saobraćaj.

ivlja vožnja nastavljena je na putevima B281 i B2 prema mjestu Gera, sa zaustavljanjima u Mitelpelnicu, Postendorfu i Nojnhofenum, gdje je oštetio neka vozila. Nekoliko vozača ga je prijavilo zbog njegove prekomjerne brzine i opasnog ometanjem saobraćaja.

Policijska potjera je konačno uspjela da ga zaustavi u mjestu Gera. Vozač, 30-godišnji Bosanac, putovao je sa 41-godišnjim saputnikom. Nije bio pod uticajem alkohola, ali jeste pod uticajem droga, prenose Nezavisne.

