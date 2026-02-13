Petak, 13 Februara, 2026
Zvanično otvorena manifestacija “Dani Povelje 2026” uz film “Bosanski vitez”

By admin
0
13

Sinoć je i zvanično otvorena manifestacija “Dani Povelje 2026” Domu kulture u Srebreniku, gdje je prikazan film BOSANSKI VITEZ,reditelja Tarika Hodžića.

Prisutne je pozdravio gradonačelnik Adnan Bjelić koji je i generalni pokrovitelj manifestacije, a prema riječima režisera, Stari grad Srebrenik upravo je bio i inspiracija za snimanje ovog veoma kvalitetnog dokumentarnog filma, a također i veći broj kadrova sniman je na tvrđavi u Srebreniku.

Glavni akter ovog filma je Sead Delić. On je tokom rata u Bosni i Hercegovini pobjegao jna slobodnu teritoriju Srebrenice, gdje se pridružio vojsci Armiji RBIH i 1995. preživio genocid. Nakon rata odselio je u Ameriku i ispunio svoj dječački san da postane vozač kamiona.

Uprkos činjenici da je izgradio novi život, prošlost nastavlja da ga proganja. U potrazi za odgovorima o vlastitom identitetu, uranja u historiju srednjovjekovne Bosne.

Manifestacija “Dani Povelje” nastavlja se i u narednim danim danima uz niz zanimljivih sadržaja, a večeras je na programu koncert Divanhane.

Počeo besplatan skrining karcinoma prostate i debelog crijeva u TK
“Dani povelje 2026.”: Večeras koncert grupe “Divanhana”, ulaz slobodan
