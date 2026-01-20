Vremenska prognoza za Srebrenik u narednih petnaest dana

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan dan bez padavina. Temperature će se kretati od -8°C u ranim jutarnjim satima do oko 1°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 4 m/s.

7 Dana

U narednih sedam dana očekuje se postepeno zatopljenje s početkom padavina krajem sedmice. Od srijede do petka bit će suho i hladno, dok se u subotu i nedjelju očekuju pljuskovi, prvo slabiji a onda jači. U nedjelju, 25. januara, aktivno je upozorenje za obilne padavine koje počinje u jutarnjim satima i traje do kasno poslijepodne.

15 Dana

U dugoročnoj prognozi za sljedećih 15 dana, period od ponedjeljka, 26. januara, do utorka, 3. februara, karakterizirat će učestale padavine u obliku kiše i snijega, s obzirom na temperature oko i ispod nule. Očekuju se obilni pljuskovi, posebno u srijedu, 28. januara, i četvrtak, 29. januara. U četvrtak, 29. januara, aktivno je upozorenje za obilne padavine i moguće smetnje u saobraćaju, koje traje tokom cijelog dana.

