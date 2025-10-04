Subota, 4 Oktobra, 2025
Asfaltirana dionica puta na planini Majevici

Završeno je asfaltiranje dionice puta na Majevici prema Sportsko-rekreativnom centru na lokalitetu Okresanice. Realizacijom ovog projekta obezbijeđen je bolji kvalitet saobraćajnog pristupa za sve posjetioce izletišta i planinarskog doma, čime se značajno unapređuje turistički i rekreativni potencijal našeg grada.

“-Posebnu vrijednost predstavlja činjenica da u ovim projektima aktivno učestvuju i naši sugrađani. Cilj je da se preko majevičkog platoa dodatno povežu naselja Gornji Srebrenik i Zahirovići, što će omogućiti bolju dostupnost i jačanje međusobne povezanosti lokalne zajednice. Na ovaj način stvaramo preduslove za nove društvene i privredne sadržaje, ali i sigurniji i udobniji život građana.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 75.000 KM, a pored asfaltiranja izvršena je i sanacija manjeg klizišta koje je ugrožavalo ovu dionicu puta. Time je dugoročno osigurana stabilnost i sigurnost saobraćaja.

Kontinuirano se radi na realizaciji sveobuhvatnog programa iz oblasti infrastrukture. Fokus ostaje na unapređenju putne mreže, stvaranju kvalitetnijih uslova za život i rad naših sugrađana, te jačanju ukupne povezanosti grada i prigradskih naselja”, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

