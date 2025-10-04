Porezna uprava FBiH provela 259 inspekcijskih kontrola i otkrila brojne nepravilnosti

Porezna uprava Federacije BiH je u petak, provela 259 inspekcijskih nadzora na području Federacije BiH. Kontrolama su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnosti u oblasti ugostiteljstva, priređivanja igara na sreću klađenjem, građevine, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti.

Cilj nadzora bio je provjera poštivanja zakonskih propisa, uključujući Zakon o Poreznoj upravi FBiH, Zakon o fiskalnim sistemima, Zakon o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakon o doprinosima i druge porezne zakone.

Prema preliminarnim rezultatima provedenih inspekcijskih nadzora u toku kontrola inspektori su zatekli 438 prijavljenih radnika i 86 neprijavljenih radnika ili 33,2%. Otkriveno je 12 objekata, ili 4,6 % koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 16 poreznih obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj ili 6,1% i 81 poreznog obveznika koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja, ili 31,2%.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja zapečaćena su 22 objekata ili 8,5% i u 122 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 298.500,00 KM.

Prema navedenim podacima, 47,1% kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima.