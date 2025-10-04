Predstavljena lopta kojom će se igrati na Svjetskom prvenstvu naredne godine

FIFA je zvanično predstavila Triondu, novu loptu za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine, koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Naziv Trionda potiče od španskog izraza koji znači “tri talasa”, simbolizirajući jedinstvo tri zemlje domaćina najvećeg fudbalskog događaja na svijetu.

Dizajn lopte, koju je kreirao Adidas, inspirisan je nacionalnim simbolima svake zemlje: javorov list predstavlja Kanadu, orao Meksiko, a zvijezda Sjedinjene Američke Države. Crvena, zelena i plava boja spajaju tri domaćina, dok zlatni detalji odaju počast trofeju Svjetskog prvenstva.

Pored vizuelne privlačnosti, Trionda donosi i najmoderniju tehnologiju – “connected ball technology”, sistem senzora koji registruje pokrete lopte 500 puta u sekundi, bilježeći svaki dodir, brzinu i putanju. Ova tehnologija pomoći će u preciznijoj analizi igre i donošenju odluka sudija u spornim situacijama.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino poručio je da je Trionda simbol zajedništva i uzbuđenja koje donosi predstojeći turnir:

– Zvanična lopta za Svjetsko prvenstvo 2026. je stigla i prava je ljepotica. Adidas je ponovo stvorio kultnu loptu čiji dizajn odražava jedinstvo i strast domaćina – Kanade, Meksika i SAD. Jedva čekam da vidim ovu prelijepu loptu kako ulazi u mrežu. Odbrojavanje do najvećeg Svjetskog prvenstva ikada je počelo, rekao je Infantino.

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će najveće u historiji fudbala, s rekordnih 48 reprezentacija, a održat će se od 11. juna do 19. jula 2026. godine. Žrijeb grupa zakazan je za 5. decembar u Las Vegasu.