Švedski gigant u BiH otvara IT centar: Posao za 100 radnik

Švedski maloprodajni gigant ICA Gruppen izabrao je bh. kompaniju ZenDev za svog zvaničnog IT partnera, u okviru dugoročne strateške saradnje koja uključuje otvaranje više od 100 novih radnih mjesta u Sarajevu.

ZenDev će za potrebe ICA graditi posvećen tehnološki tim u BiH, koji će raditi isključivo na razvoju i održavanju digitalnih rješenja za švedsku grupaciju, prenosi Biznisinfo.

Dugoročna saradnja, a ne klasični IT ugovor

Prema dostupnim informacijama, ZenDev je postao “IT country partner” za BiH, što podrazumijeva dugoročnu integraciju bh. stručnjaka u ključne tehnološke projekte ICA – od digitalnih platformi i internih sistema do rješenja za logistiku i maloprodaju.

Za razliku od uobičajenih projekata s ograničenim trajanjem, ovdje je fokus na stabilnom zapošljavanju, razvoju znanja i širenju tima, s planiranim zapošljavanjem softverskih inženjera, QA stručnjaka, dizajnera i drugih IT profila.

Zašto BiH i ZenDev?

Iz ZenDeva su ranije istakli da je ICA BiH prepoznala kao atraktivnu lokaciju zbog kvaliteta IT kadra, konkurentnih troškova, slične poslovne kulture i vremenske zone kompatibilne sa Skandinavijom.

ICA je jedan od najvećih i najutjecajnijih brendova u Švedskoj, s više od 1.300 prodavnica i ključnom ulogom u maloprodaji, logistici i digitalnoj transformaciji tog tržišta.

Njihov tržišni udio je od oko 51 posto, što ih čini ubjedljivo najvećim maloprodajnim lancem u zemlji. U okviru grupe zaposleno je oko 50.000 ljudi.

