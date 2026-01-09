Javni poziv za predavače/trenere za realizaciju seminara „Akelius Refresher Treninga”

Na osnovu Odluke o realizaciji projekta „Akelius Refresher Trening za nastavnike engleskog i njemačkog jezika Tuzlanskog kantona“ broj: 10/1-34-023427-3/25 od 8.1.2026.godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavljuje:

Javni poziv za predavače/trenere za realizaciju seminara „Akelius Refresher Trening za nastavnike engleskog i njemačkog jezika Tuzlanskog kantona“

Seminar/trening „Akelius Refresher Trening za nastavnike engleskog i njemačkog jezika Tuzlanskog kantona“ održat će se u Tuzli dana 26. januara 2026. godine za nastavnike engleskog jezika, odnosno 27. januara 2026. godine za nastavnike njemačkog jezika.

Cilj seminara je stručno usavršavanje nastavnika stranih jezika u osnovnim školama za praktičnu primjenu Akelius digitalne platforme u nastavi engleskog i njemačkog jezika.

Program stručnog usavršavanja sadrži sljedeće teme/oblasti:

Akelius digitalni kurs u nastavni stranog jezika

Praktična primjena Akelius digitalnog kursa u nastavi engleskog jezika

Praktična primjena Akelius digitalnog kursa u nastavi njemačkog jezika

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti putem forme na sljedećem linku:

ovdje

Javni poziv je otvoren do 15.1.2026. godine