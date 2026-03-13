BH Pošta najavljuje paketomate širom FBiH, logistički centar i dalje na čekanju

Izgradnja Glavnog poštansko-logističkog centra i dalje je u fazi planiranja, a novi rok za kapitalne projekte je zakazan za kraj 2026. godine.

Uprkos rekordnoj dobiti od 8,6 miliona KM i historijskom rastu prihoda, najveći infrastrukturni projekat BH Pošte – izgradnja Glavnog poštansko-logističkog centra – još uvijek nije odmakao dalje od papira i studija.

Iako se o modernizaciji logističke mreže govori godinama, uprava preduzeća sada postavlja nove rokove, obećavajući realizaciju strateških projekata do kraja 2026. godine.

Generalni direktor BH Pošte, Adis Šehić, potvrdio je da su u fokusu tri ključna projekta, od kojih su prvi na listi paketomati.

“Paketomati su automatski uređaji postavljeni na javnim lokacijama koji korisnicima omogućavaju preuzimanje i predaju pošiljaka 24 sata dnevno. S obzirom na to da se radno vrijeme dostave često ne poklapa s obavezama građana, cilj nam je da do kraja 2026. godine postavimo ove uređaje na ključnim lokacijama širom Federacije BiH”, pojasnio je Šehić.

Pored paketomata, planirano je uvođenje linije za automatsko sortiranje pošiljaka, koja bi trebala drastično ubrzati protok paketa, čime bi se odgovorilo na pritisak e-commerce tržišta.

Ipak, “kruna” svih investicija ostaje Glavni poštansko-logistički centar, projekat koji se godinama najavljuje kao rješenje za sve logističke probleme.

Od studija do javnih poziva

Podsjećamo, portal Akta.ba je još ranije izvještavao o koracima poduzetim u ovom smjeru. BH Pošta je prethodno predstavila Studiju opravdanosti ulaganja, koju su izradili stručnjaci sa Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu.

Tada je istaknuto da je centar ključan za opstanak i razvoj preduzeća do 2039. godine.

Nakon studije, raspisan je i javni poziv za kupovinu ili zakup zemljišta na području Kantona Sarajevo (lokacije poput Rajlovca, Stupa i Ilidže), jer trenutni centar u ulici Put života, koji je u funkciji od 2005. godine, više ne može zadovoljiti potrebe rasta brze pošte i decentralizacije dostave.

Međutim, konkretni radovi na terenu još uvijek nisu počeli.

Digitalizacija kao prelazno rješenje

Dok se čeka na početak građevinskih radova na GPLC-u, fokus je prebačen na softverska rješenja. Sanela Kovačević, izvršna direktorica Sektora za razvoj i informacione sisteme, naglašava da su tokom 2025. godine realizovani projekti koji su “ugasili požar” u operativnom smislu.



“Modernizovali smo IT sektor i unaprijedili sistem za praćenje pošiljaka u realnom vremenu. Digitalizacija je temelj, a uvođenje Paketomata i buduće aktivnosti na logističkom centru dodatno će modernizovati način obrade pošiljaka”, izjavila je Kovačević.

Iako uprava šalje optimistične poruke, ostaje činjenica da će se na moderni logistički centar, koji bi Sarajevo i BiH stavio na mapu regionalnih distributera, čekati barem još dvije godine – pod uslovom da se rokovi za 2026. ovaj put ispoštuju.