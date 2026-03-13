Hladni front stiže: BiH očekuje snijeg, saznajte kada i gdje

U Bosni i Hercegovini do početka naredne sedmice uglavnom će preovladavati suho i relativno toplo vrijeme. Polje visokog pritiska zraka postepeno slabi, ali će, uz dotok tople i vlagom bogate zračne mase sa juga, i dalje biti glavni faktor koji će utjecati na vremenske prilike u BiH tokom predstojećeg vikenda.

Kako su saopćili iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, promjena vremena očekuje se od 17. marta, usljed pristizanja hladnije i vlagom bogate zračne mase sa sjevera evropskog kontinenta.

Hladna fronta uslovit će pad temperature zraka i padavine već od ponedjeljka u poslijepodnevnim satima, a zadržat će se sve do 21. marta. Od 22. marta izgledno je stabilnije vrijeme, uz više sunčanih perioda i postepeni porast temperatura, saopćili su iz FHMZ-a, prognozirajući vrijeme u BiH od danas do 28. marta.

Do 17. marta jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se od 2 do 6, a u Hercegovini od 6 do 11 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 17, a u Hercegovini do 19 stepeni.

Od 18. do 22. marta očekuje se hladniji period, s minimalnim temperaturama zraka u Bosni od -2 do 3, a u Hercegovini od 2 do 7 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 14, a u Hercegovini do 16 stepeni.

