Početak oktobra u znaku neuobičajeno hladnog i promjenjivog vremena

Početak oktobra donosi neuobičajeno hladno i promjenjivo vrijeme uz kišu lokalno, a na planinama i prvi snijeg. Proteklih dana temperature su postepeno padale, a vrijeme sve više liči na pravu jesen, piše Večernji list BiH. U tom ritmu nastavljamo i narednih dana. Očekuje se dodatni pad temperatura koje će od srijede (1. oktobra) pasti znatno ispod prosjeka za ovo doba godine. U drugom dijelu ove sedmice očekuje se vrhunac zahladnjenja uz lokalne padavine koje bi se uglavnom kretale istočnije od naše zemlje, objavljeno je na Facebook stranici BH Meteo.

U tom slučaju obilnija kiša i snijeg pali bi u brdsko-planinskim krajevima Srbije, Crne Gore te dalje prema jugu Balkana, dok bi našu zemlju ciklon zahvatio rubno, uz uglavnom slabije i orografske padavine koje bi jedino iznad središnjih i istočnih dijelova zemlje bile nešto izraženije. U nizinama se očekuje kiša, dok bi se u planinskim krajevima, prvenstveno središnje i istočne Bosne, zabijelio prvi snijeg. Dnevne temperature u prvim danima oktobra kretat će se uglavnom od 4 do 10 °C, na jugu koji stepen više, ali će se subjektivno činiti i hladnije zbog pojačanog sjeverca, a u Hercegovini i na zapadu Bosne očekuje se jaka i olujna bura. U noći na subotu (4. oktobra) nije isključena ni lokalna pojava mraza, prije svega na zapadu i sjeverozapadu Bosne, dok je novo naoblačenje s padavinama moguće početkom naredne sedmice, čime bi prva dekada oktobra protekla u znaku promjenjivog i neuobičajeno hladnog vremena. Miholjskog ljeta, za sada, nema u najavi – navode iz BH Meteo.

Prema prognozi FHMZ-a BiH, danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, dok se u večernjim satima na planinama očekuje snijeg. Na jugu i jugozapadu duvat će slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 23 °C – navode iz FHMZ-a.

U četvrtak će u većem dijelu BiH biti pretežno oblačno, dok se na jugu Hercegovine očekuje sunčanije vrijeme. U Bosni kiša, a na planinama slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 °C.

U petak će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U nižim predjelima Bosne očekuje se slaba kiša, a u višim i na planinama slab snijeg. Poslijepodne se očekuje razvedravanje u Krajini. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru do 16 °C – saopćeno je iz FHMZ-a.

Sljedeće sedmice toplije

Prema srednjoročnoj prognozi FHMZ-a BiH, u prvim danima oktobra front koji će preći preko BiH uslovit će, osim pada temperature zraka, oblačno i nestabilno vrijeme s kišom. Na planinskim predjelima moguć je i slab snijeg. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja radne sedmice. Prvog dana vikenda očekuje se kratkotrajna stabilizacija, a u nedjelju nove padavine. Minimalne temperature zraka kretat će se između 2 °C i 8 °C u Bosni i do 11 °C u Hercegovini. U petak je u centralnim dijelovima moguć slab mraz. Najviše dnevne temperature bit će između 6 °C i 12 °C, u Hercegovini do 17 °C.

Početkom naredne sedmice prognoziraju se obilnije padavine u obliku kiše. Od utorka (7. oktobra) očekuje se prestanak padavina i više sunčanih sati tokom dana. Izvjestan je i porast temperature zraka. Jutarnje temperature kretat će se između 5 °C i 11 °C u Bosni, do 15 °C na jugu Hercegovine. Maksimalne dnevne temperature između 16 °C i 21 °C u Bosni i do 24 °C u Hercegovini.

U svijetu se, pak, više govori o zimi nego o jeseni, s obzirom na to da se oglasio Evropski centar za srednjoročne prognoze vremena.

Pojedinačna prognoza za novembar pokazuje uglavnom ispodprosječne snježne padavine širom Evrope. Određen potencijal za više snijega vidi se nad Skandinavijom, ali i tamo je ograničen na viša područja. Prognoza snježnih padavina za decembar pokazuje manjak snijega na većem dijelu kontinenta. Više padavina očekuje se na centralnom Balkanu, u najjužnijem dijelu Velike Britanije i na manjem području Skandinavije. Januar donosi nešto veći potencijal za snježne padavine na većem dijelu kontinenta. Prema prognozi ECMWF-a za zimu 2025/2026, u periodu od novembra do januara očekuje se ispodprosječna količina snježnih padavina u Evropi.