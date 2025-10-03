Danas i sutra planska isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije u TK – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Danas 03.10.2025.godine (petak) na području Grada Srebrenika

– u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Donja Špionica, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići,Špionica Centar, Špionica Gornja, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Tutnjevac, Cerik, Srednja Špionica, Jošak i Dežići u vremenu od 06:30 do 07:15 i od 16:00 do 16:45 sati,

– u naseljima: Špionica, Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 07:15 do 16:00 sati.

Dana 04.10.2025.godine (subota) na području Grada Srebrenika u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.