Servisne informacije: Rođeno sedam beba

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđena 2 lica. Po potrazi, slobode je lišeno 1 lice.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 62 pregleda i 1 terenska intervencija, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći, prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno je 7 porođaja, a rođeno pet djevojčice i dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 03.10.2025.godine (petak) na području Grada Srebrenika

– u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Donja Špionica, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići,Špionica Centar, Špionica Gornja, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Tutnjevac, Cerik, Srednja Špionica, Jošak i Dežići u vremenu od 06:30 do 07:15 i od 16:00 do 16:45 sati,

– u naseljima: Špionica, Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 07:15 do 16:00 sati.

Dana 04.10.2025.godine (subota) na području Grada Srebrenika u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje korisnika iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom redosljedu redukcije.