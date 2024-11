Danas slaba kiša – Prognoza za naredne dane

Danas se u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Na vrhovima planinama može padati slab snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C.

U utorak 19.11.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne lokalno može padati slaba kratkotrajna kiša. Padavine su češće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Dalje jačanje juga tokom noći na srijedu. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C.

U srijedu 20.11.2024. u Bosni i Hercegovini se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će prvo usloviti kišu. Sredinom dana usljed opadanja temperature zraka u Bosni će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Dio prijepodneva je izgledno jako jugo, sa olujnim udarima, koje će sredinom dana oslabiti. Najtopliji dio dana je dio prijepodneva usljed jakog juga sa temperaturama zraka između 10 i 16°C. Poslije se očekuje naglo zahlađenje.

U četvrtak 21.11.2024. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Novo jače naoblačenje se očekuje tokom noći na petak. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 9°C.