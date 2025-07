Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, uz prolazno povećanu oblačnosti, su mogući lokalni pljuskovi u sjevernim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni, na sjeveru zemlje vjetar na momente i pojačan.

Jutarnja temperatura zraka od 17 do 24, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stupnjeva.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 34 stupnja.