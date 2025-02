Danas sunčano uz niske temperature

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro vrijeme. U Bosni po kotlinama ima magle.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne magla. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 10 °C.

Zbog niskih temperatura, u većem dijelu BiH na snazi je žuti meteoalarm.

Biometeorološke prilike su, zahvaljujući porastu vedrine i sunčanih sati tokom dana, relativno povoljne. Mada će neuobičajeno niske temperature zraka i dalje predstavljati najveći problem hroničnim bolesnicima i meteoropatama, opšta slika djelimično će se popraviti i većina ljudi trebala bi se osjećati bolje. Neophodno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od hladnoće, te po potrebi reducirati boravak na otvorenom, izraženije u jutarnjim i večernjim satima.