Danas uglavnom sunčano

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlima Bosne može biti magle. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na jugu do 0, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 10 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Uz blago zatopljenje, biometeorološke prilike dodatno će se popraviti.

Stabilnije vrijeme, sa dužim sunčanim intervalima, ugodno će djelovati na većinu ljudi, ali će niske temperature u jutarnjim i večernjim satima još uvijek predstavljati najveći problem za osjetljive osobe, naročito hronične bolesnike sa kardiovaskularnim tegobama i astmatičare.

Neophodno je povesti brigu o adekvatnom odijevanju i zaštiti od hladnoće, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima. Topliji dio dana poželjno je iskoristiti za boravak na otvorenom.