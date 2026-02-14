Subota, 14 Februara, 2026
Manifestacija “Dani Povelje”: Sjajan koncert “Divanhane” u Srebreniku

Manifestacija “Dani Povelje” nastavljena je sinoć vrhunskim muzičkim događajem: na pozornici Doma kulture Srebrenik nastupila je “Divanhana”, popularna bosanskohercegovačka grupa koja njeguje i predstavlja ne samo urbanu tradicionalnu muziku Bosne i Hercegovine, već i tradicionalnu muziku zemalja Balkana, s posebnim naglaskom na sevdalinku.

U okviru večeri sevdaha, u do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani, promovisan je i novi album “Radio sevdah”.

Pokrovitelj manifestacije je Grad Srebrenik i gradonačelnik Adnan Bjelić i Turistička zajednica Grada Srebrenika. Tehnički realizator JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.

Inače, manifestacijom “Dani povelje” obilježava se 693. godina Povelje bosanskog Bana Stjepana II Kotromanića, napisane pod Gradom srebrenikom, 15. februara 1333. godine.

