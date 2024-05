Delić sa Udruženjem poslodavaca FBiH – Zajednički rješavati izazove na tržištu radne snage

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić razgovarao je danas sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Federacije BiH o ključnim temama zapošljavanja i tržišta rada.

Delić je u izjavi za Fenu naveo da nastavljaju intenzivnu saradnji sa Udruženjem poslodavaca u mnogim segmentima iz nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike.

– U proteklom periodu smo pripremili izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. To je jedan od najvažnijih zakona, reformskih zakona kada je tržište rada u pitanju. Već smo usvojili dopune Zakona o radu kojima se omogućava rad redovnim studentima – rekao je Delić uoči sastanka u prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH.

Podsjetio je da je na početku mandata usvojena Strategija zapošljavanja na nivou Federacije BiH što je od velikog značaja i da trenutno rade na njenoj implementaciji. Pripremili su također zakon o zapošljavanju stranaca u FBiH koji se bavi određenim procedurama prilikom dolaska stranih radnika u FBiH.

– Naravno, prije nego iskoristimo domaću radnu snagu ne razmišljamo mnogo o uvozu strane radne snage. Ukoliko se pokaže potreba za tim, to uopšte ne dolazi pod znak pitanja – istakao je Delić.

Dodao je da provode jedan novi model zapošljavanja na nivou FBiH koji se zove Garancija za mlade i u tom smislu pilotiranje u općininama Visoko i Čitluk. On skraćuje rok od kada osoba izlazi iz obrazovnog sistema do svog prvog zaposlenja ili od kada osoba ostane bez posla do novog zaposlenja. Trenutno je taj rok na nivou FBiH, kako je dodao Delić, otprilike godinu dana, a taj model predviđa njegovo smanjenje na otprilike četiri mjeseca.

– Također imamo projekt ESP2 zapošljavanje koji je usmjeren na najteže uposljive koje su na službama za zapošljavanje i Federalnom zavodu za zapošljavanje. Također smo se pozabavili i ekonomijom brige koja se odnosi na zapošljavanje žena. Nadam se da će se saradnja intenzivirati sa Udruženjem poslodavaca i trenutno provodimo opsežne analize kada je primjena Zakona o radu na nivou FBiH u pitanju i nadam se da ćemo do kraja godine imati prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH – dodao je Delić.

Jedan od ključnih problema koji danas imaju poslodavci, prema riječima predsjednika Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnana Smailbegovića, vezan je za radnu snagu i regulisanje tržišta rada.

– Imamo veoma dobru komunikaciju sa resornim Ministarstvom, više od godinu dana od kako je uspostavljena Vlada FBiH, međutim rezultati nam nisu u skladu sa nekim našim očekivanjima. Dosta zakona koje smo pripremali sa Ministarstvom i ostalim zainteresovanim stranama je u proceduri kao što su zakon o posredovanju u zapošljavanju, zakon o zapošljavanju stranaca, te izmjene Zakona o zaštiti na radu – naveo je Smailbegović.

To su zakoni iz resora tog ministarstva i poslodavci, kako je dodao Smailbegović, žele razgovarati o propisima i mjerama koje treba pripremiti za rješavanje izazova na tržištu rada.

