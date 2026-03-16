EU zabranio izvoz pilećeg mesa iz BiH! Već je ostalo 1.500 tona mesa u BiH, šta će biti s njim?

Trenutno je na snazi zabrana izvoza svježeg pilećeg mesa u zemlje EU, koja bi u najboljem slučaju mogla trajati 30 dana.

Izvoz pilećeg mesa iz BiH u EU privremeno je prije nekoliko dana obustavljen zbog pojave ptičje gripe na farmi peradi u naselju Karanovac u općini Petrovo. Velibor Popović, predsjednik Koordinacionog odbora peradara BiH, naveo je da je 26. februara zabranjen izvoz piletine u zemlje Evropske unije.

Proizvođačima piletine velika količina mesa ostat će u BiH. Već je dosad ostalo oko hiljadu i po tona, tako da su proizvođači veoma pogođeni ovom odlukom – istakao je Popović gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a , dodajući da se, općenito, najviše mesa izvozi u Hrvatsku.

Trenutno se snalazimo svako na svoj način, granica sa Srbijom nije zatvorena, a to nam mnogo znači. Svježe meso ostaje na našem tržištu, a dio zamrzavamo koji ćemo potom izvoziti – naveo je Popović, napominjući da je zbog ovih mjera u peradarstvu nastala višemilionska šteta.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obećalo nam je pomoć, za što smo im zahvalni – istakao je Popović.

Nadam se da ćemo ovaj problem sa EU-om riješiti u prvoj polovini aprila – poručio je Popović.

