Servisne informacije: Planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su 3 saobraćajne nezgode, , 1 krivično djelo i 2 narušavanja javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljena su 222 pregleda, 3 terenske intervencije i 1 kućna posjeta, 4 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica gasila je požar niskog rastinja u mjestu Rapatnica.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 16.03.2026. godine (ponedjeljak) na području Srebrenika u dijelu naselja Ćehaje od kružnog toka do osnovne škole u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.