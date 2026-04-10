Sunčano tokom dana, navečer moguća kiša: Objavljena prognoza do utorka

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano.

Danas postepeno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada. Slaba kiša u Bosni se očekuje u večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. U Sarajevu prije podne pretežno sunčano. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U večernjim satima može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 15°C.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza postepeno će biti lošija sa odmicanjem dana. Promjena vremena, praćena povećanom naoblakom i mjestimičnim padavinama, nepovoljno će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije poput reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, problemi sa snom. Negativni efekti pogoršanja vremenskih prilika biće izraženiji na zapadu, jugozapadu i u centralnim područjima zemlje.

U subotu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 21°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21°C, na jugu zemlje do 24°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini postepeno naoblačenje sa juga. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Glavnina padavina sa juga dolazi tokom noći na utorak. Vjetar je umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C.

U utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.