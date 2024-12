Firma iz Tešnja svim radnicima uplatila po 2.100 KM

Tešanj je ponovo u centru pažnje. Ovoga puta, vijest stiže iz firme Dukat mlin i pekare, gdje su odlučili pokazati šta znači biti prava, odgovorna kompanija. Bez pompe, bez velikih saopćenja – ali s djelima koja govore glasnije od riječi.

Na račune svih zaposlenih, a ima ih 75, uplaćeno je po 2.100 KM. Jednokratno, ali nikako beznačajno.

Šta znači biti lider?

Ne, nije to samo profit, statistike i grafikoni. To je umijeće prepoznati ko zaista nosi firmu na leđima. Ljudi. Radnici. Oni koji svako jutro dižu ruke, pregače i rukavice, i od brašna prave čaroliju. Dukat to zna. Zato su i pokazali da uspjeh dijele sa svima, jer samo tako uspjeh ima pravi okus – okus zadovoljstva.

Nije ovo samo finansijska injekcija. Ovo je dokaz da ulaganje u ljude nije trošak, već investicija koja se vraća s kamatama – kroz lojalnost, predanost i još veće poslovne uspjehe.

Šta radnici kažu?

Iako nema zvaničnog saopćenja, reakcije zaposlenih govore sve. Osmijeh na licima, osjećaj sigurnosti i priznanje da se njihov trud vidi i cijeni. Jer nije riječ o cifri, već o poruci: ‘Mi vas vidimo, mi vas cijenimo.’

U Tešnju, gradu koji često pomjera granice poslovanja, Dukat mlin i pekara postavili su ljestvicu više. Pokazali su kako izgleda prava društvena odgovornost u praksi. Bez spektakla, ali sa snažnom porukom: ljudi su temelj svakog uspjeha. Bravo, Dukat!

IZVOR:BIZNISINFO.BA