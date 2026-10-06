Još sutra sunčano, a onda stižu kiša, pljuskovi i grmljavina: Ovi krajevi prvi na udaru

Ni prvi dan vikenda, subota, 10. oktobra, ne donosi stabilizaciju, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, no ponovo će doći do blagog rasta dnevnih temperatura zraka. Još sutra (srijeda, 7. oktobra) možemo uživati u suncu i iznadprosječnim dnevnim temperaturama zraka, a onda četvrtak donosi pogoršanje vremena uz kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Padavine će posebno dobro doći žednoj zemlji, koja se već mjesecima bori sa sušom, zbog čega su poljoprivrednici širom BiH već odavno u očaju i na koljenima. Ipak, nadamo se da neće doći ni do kakvih prirodnih nepogoda.

I danas (utorak) u BiH je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Mostar je, već uobičajeno, bio najtopliji grad u BiH, gdje je u 14 sati izmjereno 28 stepeni Celzijusa. Evo i ostalih temperatura zraka: Bjelašnica 10; Ivan-sedlo 19; Sokolac 20; Prijedor 21; Livno, Sanski Most 22; Banja Luka, Bihać, Bugojno, Sarajevo 23; Doboj, Zvornik 24; Bijeljina, Gradačac, Jajce, Zenica 25; Drvar, Trebinje, Tuzla 26. Kao što smo već kazali, sutra će u BiH biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Puhat će slab do umjeren vjetar, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

Kao što smo već kazali, sutra će u BiH biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Puhat će slab do umjeren vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka bit će od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20

U Sarajevu će biti sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.