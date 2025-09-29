Isplata penzija u Federaciji BiH u petak

Najniža penzija za septembar iznosi 599,28 KM, zagarantirana 715,21 KM, dok najviša penzija iznosi 2.996,40 KM.

Isplata penzija za mjesec septembar u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će u petak, 3. oktobra.

Redovan termin isplate pomaknut je zbog toga što 5. oktobra, kada se inače vrši isplata, ove godine pada u nedjelju, naveli su iz Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje (FZ MIO/PIO).

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za septembar 373.336, iznosi 760,98 KM.

Penziju za septembar primit će ukupno 461.857 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 314,5 miliona KM.